Advertising

infoitestero : Yacht, ville e depositi bancari degli oligarchi russi: un tesoro che vale 300 miliardi. Si decide la procedura - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Yacht, ville e depositi bancari degli oligarchi russi: un tesoro che vale 300 miliardi. Si decide la procedura https://… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Yacht, ville e depositi bancari degli oligarchi russi: un tesoro che vale 300 miliardi. Si decide la procedura https://… - Le_Regulateur : @MisssFreedom 'I poveri' ?!? Quali? Quelli degli yacht e ville in costa azzurra? Non ho mai avuto stima per bersani… - CreMaDrifter : RT @ilmessaggeroit: Yacht, ville e depositi bancari degli oligarchi russi: un tesoro che vale 300 miliardi. Si decide la procedura https://… -

ilmessaggero.it

in Costa Smeralda,da record, conti correnti all'estero degli oligarchi e riserve estere della banca centrale: il patrimonio che l'Europa potrebbe confiscare ai russi così da co - ...Ci sarebbero state sempre piùall'estero. E alla gente comune non sarebbe successo niente di male. Poi, per qualche motivo, molto probabilmente per noia, i leader della Federazione ... Yacht, ville e depositi bancari degli oligarchi russi: un tesoro che vale 300 miliardi. Si decide la procedura Alla riunione dell’Ecofin di ieri, i ministri delle Finanze delle tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) e della Slovacchia hanno chiesto ai partner Ue di accelerare sulla strada ...Economia - Beni congelati per oltre 1 miliardo, l'esecutivo mette in conto di stanziare dieci milioni per la loro gestione. Ma è in arrivo una modifica alle norme per potersi rivalere sui proprietari, ...