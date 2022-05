WWE | Infortunio alla caviglia per Roderick Strong | ma potrebbe essere un work

Advertising

Laha poi annunciato che Charlotte Flair ha riportato unal braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene. Madcap Moss batte Happy Da alleati ad ...I risultati di WrestleMania SaturdaySmackDown Tag Team Championship : The Usos (C) battono ... mentre Rick Boogs sembrerebbe avere riportato unal quadricipite. Drew McIntyre batte ...Roderick Strong potrebbe essere sul punto di lasciare la WWE. Di recente abbiamo saputo della sua richiesta di licenziamento dalla federazione di Stamford, che è stata rifiutata: la Superstar ha conti ...Tra gli attacchi psicologici di Gacy, il torneo femminile, le Toxic Attraction e la guerra tra Don e Legado, continua la strada che ci porterà verso In Your House!