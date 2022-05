WindTre | la fibra ultraveloce arriva a Vittorio Veneto

(Di mercoledì 25 maggio 2022)estende i servizi inultrabroadband e porta la rete di Open Fiber a, comune trevigiano passato alla storia per l’omonima battaglia che decretò il successo italiano nella Prima guerra mondiale. L’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita (foto), Chief Commercial Officer di, “L’arrivo della superFTTH a...

VITTORIO VENETO -estende i servizi inultrabroadband e porta la rete di Open Fiber a Vittorio Veneto . L'azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale, in linea ... VITTORIO VENETO – WindTre estende i servizi in fibra ultrabroadband e porta la rete di Open Fiber a Vittorio Veneto, comune trevigiano passato alla storia ... VITTORIO VENETO - Windtre estende i servizi in fibra ultrabroadband e porta la rete di Open Fiber a Vittorio Veneto.