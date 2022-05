Voucher connettività esteso anche ai professionisti: fino a 2500euro di servizi internet (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stato esteso anche ai professionisti con Partita Iva il Voucher connettività, la misura che prevede contributi da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. finora riservato solo alle imprese, il Voucher connettività è stato adesso destinato a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata. Voucher connettività per professionisti, come funziona Il Voucher connettività riservato ... Leggi su fmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ statoaicon Partita Iva il, la misura che prevede contributi da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ada velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.ra riservato solo alle imprese, ilè stato adesso destinato a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese,tra iche esercitano in proprio o in forma associata.per, come funziona Ilriservato ...

Advertising

informatori_it : Arriva il decreto che prevede l’erogazione di un voucher connettività ai professionisti in p. iva per accedere ai s… - StarBuild_Italy : Al via le domande per il voucher connettività per i professionisti - Incentivo da 300 a 2500 euro per abbonamenti a… - consumatorirt : RT @MISE_GOV: ?????Da oggi anche i professionisti possono richiedere gli #incentivi per l’attivazione della connettività per i servizi alla #… - confcommPRO : “Accogliamo l’estensione del voucher per la connettività anche per i non ordinistici, perché è segnale di attenzion… - profarchitetto : #professione Al via le domande per il voucher connettività per i professionisti - Dal 23 maggio anche i professioni… -