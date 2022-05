“Vota Mangano”, “Ricordati chi è Stato”: nuovi manifesti firmati “Forza mafia” a Palermo. Con la sagoma della 126 esplosa in via D’Amelio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al primo sguardo sembra la pubblicità di un’auto. Ma la macchina in questione, al centro del manifesto apparso per le vie della Kalsa a Palermo, è una Fiat 126 rossa, l’auto imbottita di tritolo e fatta esplodere in via D’Amelio. “Quando vai a Votare, Ricordati chi è Stato”, il messaggio che accompagna uno dei due cartelloni affissi oggi nel capoluogo siciliano. L’altro contiene un esplicito invito a Votare per Vittorio Mangano, il noto “stalliere di Arcore”, il boss di Porta nuova che Marcello Dell’Utri definì “a suo modo un eroe”. Alla foto di Mangano si accompagna un altro slogan: “Per una Palermo finalmente libera dalla magistratura”. Anche stavolta entrambi i manifesti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al primo sguardo sembra la pubblicità di un’auto. Ma la macchina in questione, al centro del manifesto apparso per le vieKalsa a, è una Fiat 126 rossa, l’auto imbottita di tritolo e fatta esplodere in via. “Quando vai are,chi è”, il messaggio che accompagna uno dei due cartelloni affissi oggi nel capoluogo siciliano. L’altro contiene un esplicito invito are per Vittorio, il noto “stalliere di Arcore”, il boss di Porta nuova che Marcello Dell’Utri definì “a suo modo un eroe”. Alla foto disi accompagna un altro slogan: “Per unafinalmente libera dalla magistratura”. Anche stavolta entrambi isono ...

