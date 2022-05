Volley maschile, Italia battuta dalla Bulgaria al tie break in amichevole (Di mercoledì 25 maggio 2022) La nazionale maschile di Volley perde il primo confronto amichevole della stagione, cedendo al tie break contro la Bulgaria. Una sfida giocata alla pari con i magiari e con tanti giovani in campo per De Giorgi, che può sicuramente trarre indicazioni importanti: 25-20, 24-26, 25-21, 23-25, 13-15 il risultato a favore della Bulgaria. LA PARTITA – L’Italia comincia con buon piglio trovando subito un break importante (4-1), ma gli avversari riescono a risalire fino al pareggio (5-5). Ma gli azzurri ricostruiscono in vantaggio con Vitelli, fino all’errore di Parapunov che vale il +6 (20-14) e che permette all’Italia di gestire fino a fine set. In avvio di secondo set, è la Bulgaria a comandare il gioco, salendo fino al +5 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) La nazionalediperde il primo confrontodella stagione, cedendo al tiecontro la. Una sfida giocata alla pari con i magiari e con tanti giovani in campo per De Giorgi, che può sicuramente trarre indicazioni importanti: 25-20, 24-26, 25-21, 23-25, 13-15 il risultato a favore della. LA PARTITA – L’comincia con buon piglio trovando subito unimportante (4-1), ma gli avversari riescono a risalire fino al pareggio (5-5). Ma gli azzurri ricostruiscono in vantaggio con Vitelli, fino all’errore di Parapunov che vale il +6 (20-14) e che permette all’di gestire fino a fine set. In avvio di secondo set, è laa comandare il gioco, salendo fino al +5 ...

