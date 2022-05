Violenza su donne: ok unanime a risoluzione Senato con 211 sì (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Le forze politiche in Senato hanno dato via libera unanime, con 211 sì, alla risoluzione relativa ai percorsi di 'trattamento per uomini autori di Violenza'. Sulla risoluzione il governo ha espresso parere favorevole. Nel testo si chiede all'esecutivo di "accogliere e attuare le azioni indicate nelle conclusioni del documento e ad intraprendere ogni iniziativa utile a tal fine". "Si tratta di un enorme successo. Una pagina di politica bella, che depone per un percorso di maturazione della politica nell'ambito del contrasto alla Violenza sulle donne", spiega la relatrice del testo, la senatrice Alessandra Maiorino (M5S) all'AdnKronos, non nascondendo la soddisfazione per la risoluzione "votata da tutti, maggioranza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Le forze politiche inhanno dato via libera, con 211 sì, allarelativa ai percorsi di 'trattamento per uomini autori di'. Sullail governo ha espresso parere favorevole. Nel testo si chiede all'esecutivo di "accogliere e attuare le azioni indicate nelle conclusioni del documento e ad intraprendere ogni iniziativa utile a tal fine". "Si tratta di un enorme successo. Una pagina di politica bella, che depone per un percorso di maturazione della politica nell'ambito del contrasto allasulle", spiega la relatrice del testo, la senatrice Alessandra Maiorino (M5S) all'AdnKronos, non nascondendo la soddisfazione per la"votata da tutti, maggioranza e ...

