Violenza su donne: Conzatti (Iv), 'sostenere ruolo centri antiviolenza' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono soddisfatta di riferire all'Aula le conclusioni della Relazione su 'I percorsi trattamentali per uomini autori di Violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la Violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime'. È stato un lavoro di oltre due anni che ha coinvolto a livello emotivo tutti i componenti della commissione". Lo ha detto Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva e Relatrice del provvedimento, intervenendo in Aula. "La Violenza di genere e la Violenza domestica sono molto diffuse nel mondo, in tutti gli Stati membri e, secondo i dati Istat anche in Italia: una donna su tre nel corso della propria vita è vittima di una qualche forma di Violenza. La nostra indagine vuole mostrare che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono soddisfatta di riferire all'Aula le conclusioni della Relazione su 'I percorsi trattamentali per uomini autori dinelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare lamaschile sulleper mettere in sicurezza le vittime'. È stato un lavoro di oltre due anni che ha coinvolto a livello emotivo tutti i componenti della commissione". Lo ha detto Donatella, senatrice di Italia Viva e Relatrice del provvedimento, intervenendo in Aula. "Ladi genere e ladomestica sono molto diffuse nel mondo, in tutti gli Stati membri e, secondo i dati Istat anche in Italia: una donna su tre nel corso della propria vita è vittima di una qualche forma di. La nostra indagine vuole mostrare che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : CANNES | Protesta femminista sul red carpet, srotolato un lenzuolo bianco con i nomi di 129 donne vittime della vio… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - FiorellaMannoia : Sono felice e onorata di avere con me @CapaSound per questo evento a Campovolo di Una.Nessuna.Centomila. Sarà una… - sweetldd : @IDK_Italy Assolutamente, mi riferisco agli studi che sono stati fatti in merito. La maggior parte dei colpevoli av… - ting_ting_ball_ : RT @B0ARSH3AD: gli uomini si interessano a episodi di violenza subiti da altri uomini solo per poter dire robe come 'eh ma se fosse success… -