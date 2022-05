Viola Davis e l’eredità sprecata de Le Regole del Delitto Perfetto: “Dopo di me non ho visto altre protagoniste nere in tv” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Viola Davis ha fatto la storia come prima donna di colore a vincere un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie drammatica, durante l’edizione 67 degli Emmy Awards: la sua acclamata interpretazione di Annalise Keating ne Le Regole del Delitto Perfetto è stata accolta all’epoca come una performance eccezionale non solo per la sua indubbia qualità, ma anche per l’importanza che ha rivestito la presenza di una protagonista nera in uno show di prima serata su una tv generalista. Eppure la stessa Viola Davis ha la sensazione che l’eredità de Le Regole del Delitto Perfetto sia stata in qualche modo sprecata e che il suo successo personale non abbia aperto la strada ad ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha fatto la storia come prima donna di colore a vincere un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie drammatica, durante l’edizione 67 degli Emmy Awards: la sua acclamata interpretazione di Annalise Keating ne Ledelè stata accolta all’epoca come una performance eccezionale non solo per la sua indubbia qualità, ma anche per l’importanza che ha rivestito la presenza di una protagonista nera in uno show di prima serata su una tv generalista. Eppure la stessaha la sensazione chede Ledelsia stata in qualche modoe che il suo successo personale non abbia aperto la strada ad ...

