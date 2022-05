VIDEO Roma-Feyenoord 1-0 | highlights | gol e sintesi Zaniolo decisivo per la conquista della Conference League

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Vittoria per 1-0 a Tirana, in Albania, per lanella finale2021-2022 di calcio giocata contro i neerlandesi del: per i capitolini èil gol, firmato da Nicolòal 32?, che consegna il trofeo ai giallorossi.1-0 Foto: LaPresse

Advertising

stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - OfficialASRoma : ?? José... MOURINHO! ?? ?? Noi siamo la... ROMA! ?? #UECLfinal - OfficialASRoma : ??? Il cuore di ROMA si sentirà forte qui a Tirana ?? #ASRoma | #UECLfinal - azansyahputra : RT @RidTheRock: #DelPiero che rifiuta di tenere la sciarpa della Roma GOBBO SEMPRE FINO ALLA FINE ???????????????????????? - GiovaMaffio : RT @RidTheRock: #DelPiero che rifiuta di tenere la sciarpa della Roma GOBBO SEMPRE FINO ALLA FINE ???????????????????????? -

Atmosfera da brividi all'Olimpico per la finale di Conferenze League di mercoledì 25 maggio a Tirana trae Feyenoord. Piu di 50mila tifosi stanno vedendo il match su 8 maxischermi installati a bordo campo. Un atmosfera caldissima con il sold - out dei tifosi giallorosi che non smettono di cantare e ...Nella finale di Conference League, labatte il Feyenoord per 1 - 0 e si aggiudica il primo trofeo europeo della sua storia. Decide il gol di Zaniolo al 32'. Guarda le foto più belle del match"Brividi mi vengono..." ha accompagnato tutta la stagione della Roma e la società non lo dimentica quando festeggia la Conference League, il primo trofeo europeo della storia nella prima edizione dell ...www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: 021 ...