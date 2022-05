VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights tappa di oggi. Buitrago vince a Lavarone, Carapaz guadagna su Landa, Nibali si stacca (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiago Buitrago ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022. Il colombiano è andato in fuga da lontano, è caduto in discesa dal Giovo, è rimontato in sella e sulla salita finale del Menador si è scatenato: è andato a riprendere gli olandese Gijs Leemreize e Mathieu van der Poel (spettacolare, ma forse ha chiesto troppo al suo fisico) e ha trionfato sul traguardo di Lavarone. Richard Carapaz, Mikel Landa, Jai Hindley hanno alzato il ritmo fin dalle prime rampe dell’ascesa conclusiva e hanno staccato Joao Almeida e vincenzo Nibali. I tre grandi favoriti della vigilia hanno scollinato insieme, ma in prossimità del traguardo di Lavarone è stato Carapaz a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiagoha vinto la diciassettesimadel. Il colombiano è andato in fuga da lontano, è caduto in discesa dal Giovo, è rimontato in sella e sulla salita finale del Menador si è scatenato: è andato a riprendere gli olandese Gijs Leemreize e Mathieu van der Poel (spettacolare, ma forse ha chiesto troppo al suo fisico) e ha trionfato sul traguardo di. Richard, Mikel, Jai Hindley hanno alzato il ritmo fin dalle prime rampe dell’ascesa conclusiva e hannoto Joao Almeida enzo. I tre grandi favoriti della vigilia hanno scollinato insieme, ma in prossimità del traguardo diè statoa ...

