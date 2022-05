(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella puntata di Monday Night Raw post WrestleMania 38 abbiamo assistito al debutto di, il fratello minore di. Da quel momento in poi “Zeke” ha fatto di tutto per dimostrare di non essere chi tutti pensano sia, ossiastesso. Kevin Owens le ha provate tutte, compresa la macchina della verità, non riuscendo nell’intento di provare la sua vera identità. In queste settimane sono stati vari i segmenti comedyti in scena della WWE e l’intenzione sembra quella di proseguire su questa strada. “Auguri fratello” Ieri si è celebrato il National Brothers Day e la WWE, per l’occasione, ha pubblicato sui propri profili social unin cui si vedere un toccante messaggio di auguri al fratello. Ecco alcune ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Ezekiel manda un vocale a Elias per la giornata nazionale dei fratelli - - Mauro_ezekiel : RT @frabigol: JFSKFJSK ENLOQUCIO GUARDIOLA - ezekiel : RT @davcarretta: Oggi è andata male. Ci rifacciamo così - RomoloVisconti1 : RT @jeperego: In 200 al campionato del mondo di pedalò a Bruxelles. @davcarretta @ezekiel, voi c’eravate? - jeperego : In 200 al campionato del mondo di pedalò a Bruxelles. @davcarretta @ezekiel, voi c’eravate? -

Zona Wrestling

...sviluppatoriHauge (@Eztheory), Chris Lucca (@FlipLucca), Pablo Muñoz (@Shikopaleta) e Marius Andre Elgsaas (@Oppne). Per far girare il test si consiglia fortemente una "scheda...Bacon o La Pietà), alla body e alla- arte, al concetto di performance per come affacciatosi ... Gumersindo Puche, Palestina de los Reyes, Patrice Le Rouzic, Borja Lopez,Chibo testo, ... VIDEO: Ezekiel manda un vocale a Elias per la giornata nazionale dei fratelli “Auguri fratello” Ieri si è celebrato il National Brothers Day e la WWE, per l’occasione, ha pubblicato sui propri profili social un video in cui si vede Ezekiel mandare un toccante messaggio di ...Ezekiel is working hard to live up to the expectations his older brother Elias has of him. Zeke made his debut on the RAW after WrestleMania 38 and ...