Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 19 | 45

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFIC OINTENSO TRAFIUMICINO E TIUBRTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA PISANA E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA PERCORRENDO LAFIUMICINO un INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MAR IN VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE DIREZIONE VITERBO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA PER INCIDENTE TRAFFICO ...