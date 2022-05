Verona: Sboarina, 'Pd senza vergogna su fiera, quote rosa problema a sinistra' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Lorenzo Guerini, Andrea Orlando e Dario Franceschini, nel governo Draghi il Pd ha scelto tre maschi, il centrodestra tre donne: Mariastella Gelmini, Erika Stefani e Mara Carfagna. Direi che le quote rosa sono un problema più a sinistra che a destra, solo che il Pd è senza vergogna e ci costruisce addirittura una inutile polemica elettorale sul nuovo cda di Veronafiere". Lo afferma il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ricordando in una nota che il Comune è socio di Veronafiere insieme ad altri dieci soci, sia pubblici che privati e che la recente assemblea ha nominato "senza voti contrari" i 7 nuovi componenti del cda e sostituito un dimissionario del collegio dei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Lorenzo Guerini, Andrea Orlando e Dario Franceschini, nel governo Draghi il Pd ha scelto tre maschi, il centrodestra tre donne: Mariastella Gelmini, Erika Stefani e Mara Carfagna. Direi che lesono unpiù ache a destra, solo che il Pd èe ci costruisce addirittura una inutile polemica elettorale sul nuovo cda difiere". Lo afferma il sindaco di, Federico, ricordando in una nota che il Comune è socio difiere insieme ad altri dieci soci, sia pubblici che privati e che la recente assemblea ha nominato "voti contrari" i 7 nuovi componenti del cda e sostituito un dimissionario del collegio dei ...

