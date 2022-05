Vasco Rossi | quel giorno che diventò “ministro” | Un rocker tuttofare

Leggi su newstv

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dall’inizio della sua carriera nel 1977, ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. Ma in questa veste non lo conoscevamo “Solo” un grande musicista? Macché! Resettate tutti i vostri pensieri e immaginate il grandesotto altre vesti, le più inusuali per lui. Ma, forse, per una personalità come la sua, non c’è niente di inusuale. Perché il grande Blasco non ha limiti!(web source)Un mito. Difficile condensare la vita e la carriera di. Probabilmente il più grandeitaliano. Ma con grandi fragilità, che, talvolta, sono emerse anche dai testi delle sue bellissime canzoni. Canzoni impegnate. Proprio come i suoi pensieri, che ildi Zocca, da ...