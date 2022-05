Vasco a Trento: al di là della simpatia per l’artista, il dopo concerto ha lasciato i problemi previsti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non ce l’ha fatta nemmeno M49 ad aggiungere un po’ di brivido a tutto ‘l’equilibrio sopra la follia’ del primo concerto-evento in Trentino: si temeva che l’orso ribelle imprigionato nella gabbia di Casteller, a pochi passi dalla nuova mega-arena dove si è esibito Vasco Rossi, potesse saltare tutte le recinzioni per reazione nei confronti dell’inquinamento acustico, ma invece niente. Restano sul campo, al di là della simpatia che tutti proviamo nei confronti del cantautore di Zocca, problemi e polemiche d’ogni genere, peraltro ampiamente previsti. Tra le prime querelle, sui costi collaterali, le proteste dei fan per birra a 8 euro e panino a 10 nell’area del concerto: memorabile la risposta “Non siamo mica la Croce Rossa” immediatamente fornita dal manager ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non ce l’ha fatta nemmeno M49 ad aggiungere un po’ di brivido a tutto ‘l’equilibrio sopra la follia’ del primo-evento in Trentino: si temeva che l’orso ribelle imprigionato nella gabbia di Casteller, a pochi passi dalla nuova mega-arena dove si è esibitoRossi, potesse saltare tutte le recinzioni per reazione nei confronti dell’inquinamento acustico, ma invece niente. Restano sul campo, al di làche tutti proviamo nei confronti del cantautore di Zocca,e polemiche d’ogni genere, peraltro ampiamente. Tra le prime querelle, sui costi collaterali, le proteste dei fan per birra a 8 euro e panino a 10 nell’area del: memorabile la risposta “Non siamo mica la Croce Rossa” immediatamente fornita dal manager ...

