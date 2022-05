Vaiolo scimmie, vaccino e quarantena: circolare ministero Salute (Di mercoledì 25 maggio 2022) "La vaccinazione post - esposizione (idealmente entro 4 giorni dall'esposizione)" al virus del Vaiolo delle scimmie "può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "La vaccinazione post - esposizione (idealmente entro 4 giorni dall'esposizione)" al virus deldelle"può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - FabioTraversa : RT @Today_it: Vaiolo, arrivano vaccini e quarantena: la circolare del ministero della Salute - dolores20943592 : RT @itsmeback_: Isolate le ?????? al governo risolviamo sia il vaiolo delle scimmie che tutti i problemi dello zoo. -