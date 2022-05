Vaiolo scimmie, due nuovi casi in Lombardia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Due nuovi casi positivi al Vaiolo delle scimmie sono stati individuati in Lombardia. Lo rende noto l'assessorato al Welfare. Il primo paziente è stato diagnosticato positivo dal S. Raffaele di Milano con il supporto dell'Asst Sacco, il secondo dall'ospedale di Verona. Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Si tratta del terzo caso riscontrato in Lombardia. Il primo risale a ieri. La conferma dell'infezione è stata dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme allo Spallanzani di Roma. Anche in questo caso il paziente sta sostanzialmente bene. Il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Duepositivi aldellesono stati individuati in. Lo rende noto l'assessorato al Welfare. Il primo paziente è stato diagnosticato positivo dal S. Raffaele di Milano con il supporto dell'Asst Sacco, il secondo dall'ospedale di Verona. Entrambi isono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Si tratta del terzo caso riscontrato in. Il primo risale a ieri. La conferma dell'infezione è stata dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme allo Spallanzani di Roma. Anche in questo caso il paziente sta sostanzialmente bene. Il ...

