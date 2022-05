Vaiolo delle scimmie, ecco la circolare del ministero Salute che indica come gestire il contagio, igienizzare gli ambienti e quali prodotti usare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Onestamente ancora non se ne sa molto, salvo il fatto che – almeno questo – non si tratta di qualcosa di letale, non dovrebbe lasciare strascichi una volta passata, e che il contagio avviene attraverso il contatto attraverso il ‘droplet’ ed i fluidi organici. Fermo restando inoltre che nel Paese non si contano casi tali da far temere circa la sua velocità di penetrazione nella società. Ad ogni modo, onde evitare disattenzioni (sempre meglio prevenire dopo la ‘lezione’ del Covid), oggi il ministero della Salute ha deciso di firmare una circolare dove viene spiegata la situazione e, sopratutto, dà indicazioni sulla segnalazione dei casi, il tracciamento dei contatti e, con precisione, dettami sulla gestione dei casi dell’ormai noto ‘Monkeypox’, o Vaiolo delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Onestamente ancora non se ne sa molto, salvo il fatto che – almeno questo – non si tratta di qualcosa di letale, non dovrebbe lasciare strascichi una volta passata, e che ilavviene attraverso il contatto attraverso il ‘droplet’ ed i fluidi organici. Fermo restando inoltre che nel Paese non si contano casi tali da far temere circa la sua velocità di penetrazione nella società. Ad ogni modo, onde evitare disattenzioni (sempre meglio prevenire dopo la ‘lezione’ del Covid), oggi ildellaha deciso di firmare unadove viene spiegata la situazione e, sopratutto, dàzioni sulla segnalazione dei casi, il tracciamento dei contatti e, con precisione, dettami sulla gestione dei casi dell’ormai noto ‘Monkeypox’, o...

