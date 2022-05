Vaiolo delle scimmie, ecco cosa fare se hai questi sintomi: fai attenzione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la pandemia di Covid-19, un nuovo virus potrebbe mettere a repentaglio l’intero pianeta. In molte nazioni europee, tra cui anche l’Italia, si è diffuso il cosiddetto “Vaiolo delle scimmie“. Già sono stati accertati alcuni casi nel nostro paese. Ma quali sono i sintomi? In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è questo nuovo tipo di virus. (Continua dopo la foto…) Cos’è il Vaiolo delle scimmie Il Vaiolo delle scimmie è una rara malattia infettiva virale diffusa soprattutto nei paesi tropicali dell’Africa centrale e occidentale. Essa può manifestarsi con una sintomatologia simile a quella del Vaiolo. È chiamata “Vaiolo delle scimmie” ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la pandemia di Covid-19, un nuovo virus potrebbe mettere a repentaglio l’intero pianeta. In molte nazioni europee, tra cui anche l’Italia, si è diffuso il cosiddetto ““. Già sono stati accertati alcuni casi nel nostro paese. Ma quali sono i? In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è questo nuovo tipo di virus. (Continua dopo la foto…) Cos’è ilIlè una rara malattia infettiva virale diffusa soprattutto nei paesi tropicali dell’Africa centrale e occidentale. Essa può manifestarsi con una sintomatologia simile a quella del. È chiamata “” ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - 1862gigi : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - Gazzettino : Vaiolo delle scimmie, arriva il #vaccino in #francia: a chi sarà rivolto e come funziona -