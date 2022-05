Vaiolo delle scimmie e bambini: il punto della Società Italiana di Pediatria (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Società Italiana di Pediatria ha condiviso sul suo sito internet ufficiale tutte le informazioni relative al Vaiolo delle scimmie, spiegando cosa comporta per i più piccoli. Innanzitutto, cos’è il Vaiolo delle scimmie? Si tratta di una malattia trasmessa dall’orthopoxvirus, virus che passa dagli animali all’uomo attraverso morsi, graffi, contatto diretto con fluidi corporei o secrezioni o tramite materiale contaminato. Da uomo a uomo il virus si trasmette tramite contatto con fluidi corporei, lesioni o secrezioni di persone infette: gli esperti, per questo, sono inclini a pensare che si trasmetta anche per via sessuale. I sintomi, come riporta la Società Italiana di Pediatria, sono ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladiha condiviso sul suo sito internet ufficiale tutte le informazioni relative al, spiegando cosa comporta per i più piccoli. Innanzitutto, cos’è il? Si tratta di una malattia trasmessa dall’orthopoxvirus, virus che passa dagli animali all’uomo attraverso morsi, graffi, contatto diretto con fluidi corporei o secrezioni o tramite materiale contaminato. Da uomo a uomo il virus si trasmette tramite contatto con fluidi corporei, lesioni o secrezioni di persone infette: gli esperti, per questo, sono inclini a pensare che si trasmetta anche per via sessuale. I sintomi, come riporta ladi, sono ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - fisco24_info : Vaiolo delle scimmie, casi Uk salgono a 71: (Adnkronos) - Prima infezione confermata in Scozia, ancora nessun conta… - alfio214 : @Cartabellotta indosserà pure il #preservativo? Con il vaiolo delle scimmie non si sa mai… -