Vaiolo delle scimmie a Roma, salgono i casi: quali sono i sintomi, come si trasmette (Di mercoledì 25 maggio 2022) salgono i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Dopo i primi contagi di qualche giorno fa, ora nel nostro Paese sono 6 i positivi (4 a Roma, 1 in Toscana e 1 in Lombardia): sono tutti pazienti giovani che, fortunatamente, sono in buone condizioni. Chi è ricoverato in ospedale, chi addirittura in isolamento a casa. Ma l'allerta resta perché il primo passo è quello di arginare la diffusione del virus, scongiurare il pericolo di eventuali focolai, ora che siamo forse più pronti perché tra distanziamento e mascherine il Covid-19 qualcosa ci ha lasciato. Chi è il quarto paziente positivo al Vaiolo delle scimmie a Roma

