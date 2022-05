Usa: strage scuola Texas, almeno 21 morti, 19 erano bambini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Washington, 25 mag. (Adnkronos) - Sono almeno 21 i morti, 19 bambini e due adulti, della strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas. Lo riporta la Cnn, sulla base delle notizie confermate dal Department of Public Safety del Texas. L'autore, che secondo le autorità risponde al nome di Salvador Ramos, è morto e si ritiene abbia agito da solo. Stando al governatore del Texas, Greg Abbott, il 18enne sospettato aveva frequentato la Uvalde High School. E, secondo fonti della Cnn, prima di dirigersi alla scuola elementare avrebbe sparato alla nonna, ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Washington, 25 mag. (Adnkronos) - Sono21 i, 19e due adulti, dellaalla Robb Elementary School a Uvalde, in. Lo riporta la Cnn, sulla base delle notizie confermate dal Department of Public Safety del. L'autore, che secondo le autorità risponde al nome di Salvador Ramos, è morto e si ritiene abbia agito da solo. Stando al governatore del, Greg Abbott, il 18enne sospettato aveva frequentato la Uvalde High School. E, secondo fonti della Cnn, prima di dirigersi allaelementare avrebbe sparato alla nonna, ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

