Usa, le stragi nelle scuole. I drammatici precedenti dalla Columbine School alla Sandy Hook (Di mercoledì 25 maggio 2022) Negli ultimi trent’anni gli Stati Uniti sono stati luogo di numerose stragi e attentati. Partendo dagli attacchi a sfondo terroristico a stragi commesse con armi da fuoco legalmente detenute, una delle motivazioni principali risultava essere l’odio. Prima dell’11 Settembre vale la pena ricordare l’attentato di Oklahoma City, attacco terroristico, commesso il 19 aprile 1995 contro l’edificio federale Alfred P. Murrah, nel centro della città dell’omonimo stato. Causò la morte di 168 persone , tra cui 19 bambini, e il ferimento di 672. Fu il più sanguinoso attentato terroristico entro i confini degli Stati Uniti prima di quello avvenuto alle Twin Towers. Fu riconosciuto come colpevole Timothy McVeigh, veterano della guerra del Golfo. Fu giustiziato l’11 giugno 2001 tramite iniezione letale. Terry Nichols, complice di McVeigh, fu condannato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Negli ultimi trent’anni gli Stati Uniti sono stati luogo di numerosee attentati. Partendo dagli attacchi a sfondo terroristico acommesse con armi da fuoco legalmente detenute, una delle motivazioni principali risultava essere l’odio. Prima dell’11 Settembre vale la pena ricordare l’attentato di Oklahoma City, attacco terroristico, commesso il 19 aprile 1995 contro l’edificio federale Alfred P. Murrah, nel centro della città dell’omonimo stato. Causò la morte di 168 persone , tra cui 19 bambini, e il ferimento di 672. Fu il più sanguinoso attentato terroristico entro i confini degli Stati Uniti prima di quello avvenuto alle Twin Towers. Fu riconosciuto come colpevole Timothy McVeigh, veterano della guerra del Golfo. Fu giustiziato l’11 giugno 2001 tramite iniezione letale. Terry Nichols, complice di McVeigh, fu condannato ...

repubblica : Sparatoria in Texas: da LeBron James a Steve Kerr, lo sport Usa si ribella alle stragi delle armi [di Stefano Baldo… - fanpage : Dopo la strage in #Texas, arriva una proposta destinata a far enormemente discutere - Emanuele676 : @Consuel19989442 @Cartabellotta Esatto, i pazzi sono ovunque, però le stragi, che peraltro sono un numero piccolo d… - 3omAleom : #Texas la nuova legge sulle armi #USA 900 stragi in 1anno PIÙ #ARMI PIÙ Massacri #TexasSchoolMassacre #Blob - Faustospinoso : @Darkover75 Siamo onesti. In tutto il mondo esistono armi. Ma le stragi avvengono quasi esclusivamente in USA, perc… -