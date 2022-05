(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dallas, 25 mag. - (Adnkronos) - "Oggi non voglio parlare di basket. Da quando abbiamo finito la sessione di tiro 19 bambini e due insegnantistati uccisi a 400 miglia da qui. Quandomodicosìdi venire qui ele condoglianze alle famiglie devastate chelà fuori.dei minuti di silenzio. Basta!". Queste le parole dell'allenatore del Golden State Warriors Stevesulla strage avvenuta in una scuola elementare in Texas, in conferenza stampa prima di gara-4 della finale della Western Conference Nba contro i Dallas Mavericks.- ...

Advertising

TV7Benevento : Usa: Kerr, 'sono stanco di piangere morti innocenti, è ora di fare qualcosa' - - donperdono1 : RT @MatteoSorrenti: Steve Kerr si espone così. Lui sa bene cosa voglia dire perdere una persona in una sparatoria, il padre infatti così m… - Profilo3Marco : RT @MatteoSorrenti: Steve Kerr si espone così. Lui sa bene cosa voglia dire perdere una persona in una sparatoria, il padre infatti così m… - ElisabettaTede5 : RT @CancAtomic: Ha tutta la mia stima questo americano! D'altronde anche loro sono schiavi di quella congrega sanguinaria del #NWO. Mi spia… - BuianoVezio : RT @CancAtomic: Ha tutta la mia stima questo americano! D'altronde anche loro sono schiavi di quella congrega sanguinaria del #NWO. Mi spia… -

Il Sannio Quotidiano

'Non lo votano per mantenere il proprio potere - ha tuonato- , ma chiedo a tutti voi ... Per il presidente deglisi tratta di un 'atto di violenza senza senso' La conferma è arrivata dal ...Da Stevea LeBron James: queste le parole di denuncia e scoramento che alcuni sportivihanno affidato ai ... Usa: Kerr, 'sono stanco di piangere morti innocenti, è ora di fare qualcosa' ha aggiunto Kerr, il cui padre è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un attacco terroristico a Beirut nel 1984. Il coach, che si è sempre battuto per limitare la diffusione delle armi negli Usa, ...Sono stanco dei minuti di silenzio. Basta!”. Queste le parole dell’allenatore del Golden State Warriors Steve Kerr sulla strage avvenuta in una scuola elementare in Texas, in conferenza stampa prima ...