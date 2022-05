Uomini e Donne: Riccardo viene schiacciato da Maria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Riccardo Guarnieri richiamato da Maria De Filippi a Uomini e Donne: ecco cosa è successo. E’ stata davvero una puntata molto particolare quella andata in onda ieri a Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri ancora una volta si è seduto al centro dello studio per parlare con Gloria, “implorandola” in un certo senso di tornare a frequentarsi. nuovo scontro a Uomini e Donne: Riccardo schiacciato da MariaUn comportamento al quanto strano dato l’orgoglio del cavaliere… Ma il vero colpo di scena che è accaduto nel programma ha riguardato Ida Platano. Andiamo a vedere cosa è successo. Il cavaliere tarantino criticato da tutti: Maria sbotta Ancora una volta ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022)Guarnieri richiamato daDe Filippi a: ecco cosa è successo. E’ stata davvero una puntata molto particolare quella andata in onda ieri aGuarnieri ancora una volta si è seduto al centro dello studio per parlare con Gloria, “implorandola” in un certo senso di tornare a frequentarsi. nuovo scontro adaUn comportamento al quanto strano dato l’orgoglio del cavaliere… Ma il vero colpo di scena che è accaduto nel programma ha riguardato Ida Platano. Andiamo a vedere cosa è successo. Il cavaliere tarantino criticato da tutti:sbotta Ancora una volta ...

