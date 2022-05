Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi, 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 25 maggio, su Canale 5 Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 25 maggio 2022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi vedrà nuovamente protagonista Gemma Galgani. La dama ha conosciuto il signor Maurizio, giunto in trasmissione per lei. Poco dopo hanno deciso di cominciare una conoscenza che, tuttavia, pare non abbia regalato grandi emozioni a Gemma. La Galgani, infatti, oggi spiegherà di non provare più interesse per Maurizio decidendo così di chiudere la loro conoscenza. ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 maggio 2022): ecco cosa succederà nellain onda, 25, su Canale 5: ecco cosa succederà nellain onda, 252022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi vedrà nuovamente protagonista Gemma Galgani. La dama ha conosciuto il signor Maurizio, giunto in trasmissione per lei. Poco dopo hanno deciso di cominciare una conoscenza che, tuttavia, pare non abbia regalato grandi emozioni a Gemma. La Galgani, infatti,spiegherà di non provare più interesse per Maurizio decidendo così di chiudere la loro conoscenza. ...

