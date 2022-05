Uomini e Donne anticipazioni: che fine ha fatto Catia Franchi, Maria stufa di Gemma. Tina assente, tornerà? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uomini e Donne è prossimo alla chiusura estiva, ma le novità in serbo sono ancora molte. Oltre alla situazione, sempre più complicata, che si è creata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono altre le questioni rimaste in sospeso: ecco dunque cosa aspettarsi nei prossimi appuntamenti. L’ultima puntata della stagione 2021-2022 di Uomini e Donne … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 maggio 2022)è prossimo alla chiusura estiva, ma le novità in serbo sono ancora molte. Oltre alla situazione, sempre più complicata, che si è creata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono altre le questioni rimaste in sospeso: ecco dunque cosa aspettarsi nei prossimi appuntamenti. L’ultima puntata della stagione 2021-2022 di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - a_rtemide : Tutte le donne lo desiderano e tutti gli uomini sono gelosi #jeru - Panf57 : RT @msdsalute: -solo un terzo, 33%, dei genitori intervistati ha affermato di essere consapevole che l'HPV può causare il cancro sia negli… -