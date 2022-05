Uomini e Donne, anticipazioni 25 maggio: dopo una sfilata sexy, omaggio floreale di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano e la scelta. Ultime esterne per Veronica Rimondi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 25 maggio: oggi il Trono Over sarà ancora protagonista. Però ci sarà spazio anche per il Trono Classico con Veronica Rimondi. sfilata maschile per il Trono Over Oggi vedremo uno dei momenti più amati di “Uomini e Donne“: partecipanti del Trono Over che scendono in passerella. Alla sfilata, che avrà come titolo “L’arte della seduzione”, parteciperanno Riccardo Guarnieri (e in qualche modo Ida Platano, vedremo perché) ed Alessandro Rausa, che regalerà una sorpresa. Rose rose per Ida Platano da Riccardo Guarnieri e la decisione finale Finalmente dopo tanti scontri a cui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 25 maggio 2022)25: oggi il Trono Over sarà ancora protagonista. Però ci sarà spazio anche per il Trono Classico conmaschile per il Trono Over Oggi vedremo uno dei momenti più amati di ““: partecipanti del Trono Over che scendono in passerella. Alla, che avrà come titolo “L’arte della seduzione”, parteciperanno(e in qualche modo Ida, vedremo perché) ed Alessandro Rausa, che regalerà una sorpresa. Rose rose per Idadae la decisione finale Finalmentetanti scontri a cui ...

