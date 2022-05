Un'opportunità preziosa per le imprenditrici da tutto il mondo di ricevere supporto per le loro aziende virtuose. Il bando si chiude il 30 giugno 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo scopo della Cartier Women’s Initiative, sin dagli inizi del 2006, è sempre stato quello di guidare il cambiamento attraverso il sostegno a imprenditrici che hanno un impatto positivo sul mondo: aiutandole finanziariamente, dal punto di vista sociale e nel capitale umano, per far prosperare il loro business e fortificarle come manager. Questo bando, aperto a imprese fondate o gestite da donne in tutto il mondo ci tiene a premiare l’impegno sostenibile e ambientale. Le candidature possono essere inviate sino al 30 giugno 2022 alle ore 14. Cartier Women’s Initiative 2019. (Courtesy Press Office) Leggi anche › Chi sono le vincitrici del Cartier Women’s Initiative, il premio per le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo scopo della Cartier Women’s Initiative, sin dagli inizi del 2006, è sempre stato quello di guidare il cambiamento attraverso il sostegno ache hanno un impatto positivo sul: aiutandole finanziariamente, dal punto di vista sociale e nel capitale umano, per far prosperare ilbusiness e fortificarle come manager. Questo, aperto a imprese fondate o gestite da donne inilci tiene a premiare l’impegno sostenibile e ambientale. Le candidature possono essere inviate sino al 30alle ore 14. Cartier Women’s Initiative 2019. (Courtesy Press Office) Leggi anche › Chi sono le vincitrici del Cartier Women’s Initiative, il premio per le ...

