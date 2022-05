Ungheria: Viktor Orbán dichiara lo stato di emergenza a causa della guerra in Ucraina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Viktor Orbán, il primo ministro ungherese, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della guerra in Ucraina, a partire dalla mezzanotte di domani. Viktor Orbán: “Questa guerra rappresenta una minaccia costante per l’Ungheria” Il primo ministro Ungherese, Viktor Orbán, ha dichiarato lo stato di emergenza tramite un videomessaggio sulla sua pagina di Facebook. Il premier sottolinea che: “Questa guerra rappresenta una minaccia costante per l’Ungheria, minaccia la nostra sicurezza fisica e minaccia la sicurezza energetica e finanziaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022), il primo ministro ungherese, hato lodiin, a partire dalla mezzanotte di domani.: “Questarappresenta una minaccia costante per l’” Il primo ministro Ungherese,, hato loditramite un videomessaggio sulla sua pagina di Facebook. Il premier sottolinea che: “Questarappresenta una minaccia costante per l’, minaccia la nostra sicurezza fisica e minaccia la sicurezza energetica e finanziaria ...

