Una Vita anticipazioni: scoppia la bomba ad Acacias, 3 protagonisti muoiono (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le prossime puntate di Una Vita saranno terribili. Ad Acacias scoppierà la bomba per mano di Soledad e moriranno molti protagonisti. scoppia la bomba ad Acacias (Rtve.es screenshot)Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che nelle prossime puntate ci sarà una tragedia ad Acacias. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Aurelio Quesada ha organizzato tutto nei minimi dettagli e ha obbligato Soledad a piazzare la bomba proprio nel quartiere centrale di Acacias. Genoveva è complice con lui e resterà in casa per ripararsi dallo scoppio gigantesco. La bomba ad orologeria ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le prossime puntate di Unasaranno terribili. Adscoppierà laper mano di Soledad e moriranno moltilaad(Rtve.es screenshot)Ledi Unaci svelano che nelle prossime puntate ci sarà una tragedia ad. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Aurelio Quesada ha organizzato tutto nei minimi dettagli e ha obbligato Soledad a piazzare laproprio nel quartiere centrale di. Genoveva è complice con lui e resterà in casa per ripararsi dallo scoppio gigantesco. Laad orologeria ...

