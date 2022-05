(Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - "Cosa mettiamo nella targa? Imprenditore??", chiesero a Pier Paolo "Nulla - rispose -, nulla. È stato, solo". A parlare è Pier Paolo, figlio dia cui un mese fa è stato intitolato ilin cui l'Antica dolceria Bonajuto ha il suo quartiere generale, dove si fa il cioccolata a. Un visionario,, forse un sognatore o un precursore del futuro, di certo un appassionato, morì nel 2016, in casa, a 72 anni, un infarto che non gli lasciò scampo. Che peso ha questa targa? E dopo due ore quasi di ricordi e di aneddoti, Pier Paolo crolla e piange. "Glielo dovevano, è un atto di giustizia". Appassionato cultore della bellezza di, ...

Advertising

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Un vicolo dedicato al cioccolatiere Franco ruta che ha portato Modica nel mondo - sulsitodisimone : Un vicolo dedicato al cioccolatiere Franco ruta che ha portato Modica nel mondo -

AGI - Agenzia Italia

Ecco spiegata la commozione quando parla della intitolazione dela Franco Ruta, il suo papà, ildove l'Antica dolceria Bonajuto quasi 170 anni fa ha messo le sue radici, dove tornano le ...Largo Boscovich e via Flaminia al posto di Parco della Vittoria eStretto; imprevisti e probabilità personalizzate in base alle attività partner; i buoni spesa Conad da devolvere alla Caritas invece delle tasse; pedine estive, per esempio a forma di occhiali ... Un vicolo dedicato al cioccolatiere Franco Ruta che ha portato Modica nel mondo La cultura non deve essere immaginata come un’occasione per incrementare turismo, aumentare i profitti o la visibilità dell’amministrazione. Certamente la cultura ha anche un risvolto economico ma la ...AGI - "Cosa mettiamo nella targa Imprenditore Cioccolatiere", chiesero a Pier Paolo "Nulla - rispose -, nulla. È stato Franco, solo Franco". A parlare è Pier Paolo Ruta, figlio di Franco Ruta a cui ...