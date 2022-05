Un Posto Al Sole anticipazioni: Silvia cambia idea, in fuga da Napoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Silvia cambierà completamente idea. Cosa la spingerà a dare dietrofront? Silvia Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Silvia rivoluzionerà completamente i suoi piani. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20:45. Silvia ha lasciato partire Giancarlo da solo per Bari, così il bancario si è recato in Puglia per andare a scegliere la nuova casa, dove presumibilmente abiteranno insieme. Giancarlo aveva ricevuto la proposta di trasferimento e a Bari e inizialmente Silvia era stata titubante, fino a che ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlcambierà completamente. Cosa la spingerà a dare dietrofront?UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlrivoluzionerà completamente i suoi piani. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20:45.ha lasciato partire Giancarlo da solo per Bari, così il bancario si è recato in Puglia per andare a scegliere la nuova casa, dove presumibilmente abiteranno insieme. Giancarlo aveva ricevuto la proposta di trasferimento e a Bari e inizialmenteera stata titubante, fino a che ...

