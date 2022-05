(Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos, 18 anni, spara alla nonna, poi uccide 19e 2 adulti in una scuola elementare a Uvalde prima di essere eliminato dalla polizia. Per il suo compleanno si era regalato due fucili. E venerdì a Houston arriva la Nra con Trump in prima fila

Bilancio pesantissimo, 19 bambini morti e due adulti, più lo stesso: Salvador Ramos. Il viso di un ragazzino che sta per diventare un uomo. Prima di uscire per la sua folle missione, prima di uscire aveva sparato anche alla nonna. DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON - Un killer ragazzino e la strage di bambini in Texas. Biden: "Fermiamo la lobby delle armi" Salvador Ramos, 18 anni, spara alla nonna, poi uccide 19 bambini e 2 adulti in una scuola elementare a Uvalde prima di essere eliminato dalla polizia. Per il suo compleanno si era regalato due fucili. Il bilancio dell'ennesima strage commessa negli Stati Uniti – la più grave da un decennio a questa parte in un edificio scolastico – è pesantissimo: 22 vittime, delle quali 19 ragazzi e ragazze, due adulti.