Un giorno in cui celebrare il rito più italiano di tutti, riconosciuto in tutto il mondo. E a Milano, patria dei cocktail, anche un evento dedicato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’aperitivo è da sempre parte integrante della tradizione gastronomica italiana. Oltre a introdurre la cena, rappresenta un vero e proprio momento di condivisione e di star bene insieme. A fine giornata, dopo il lavoro, è quel momento che dà in via alla serata e favorisce lo scambio: di chiacchiere, di sorrisi e di stuzzichini. Il tutto accompagnato sempre da un buon drink, senza esagerare. Aperitivo, come celebrare un rituale tutto Made in Italy guarda le foto Da sempre inclusivo, l’aperitivo non ha età né genere, piuttosto è l’immancabile scusa per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’aperitivo è da sempre parte integrante della tradizione gastronomica italiana. Oltre a introdurre la cena, rappresenta un vero e proprio momento di condivisione e di star bene insieme. A fine giornata, dopo il lavoro, è quel momento che dà in via alla serata e favorisce lo scambio: di chiacchiere, di sorrisi e di stuzzichini. Ilaccompagnato sempre da un buon drink, senza esagerare. Aperitivo, comeun ritualeMade in Italy guarda le foto Da sempre inclusivo, l’aperitivo non ha età né genere, piuttosto è l’immancabile scusa per ...

Advertising

AntoVitiello : Confermata e accertata la presenza di una clausola da ben 150 mln di euro nel contratto di Rafa #Leao fin dal primo… - acmilan : May 23 is a special day for #ACMilan: two European cups in 1968 and 1990, our 16th Scudetto and 2007 #UCL victory!… - wireditalia : #StarWars è un successo transgenerazionale e planetario, diventato tale sebbene in pochi ci credessero. Ecco la sto… - zazoomblog : Un giorno in cui celebrare il rito più italiano di tutti riconosciuto in tutto il mondo. E a Milano patria dei cock… - Ro_Pulcini : @GiorgiaMeloni E chi l’avrebbe mai detto che un giorno un partito italiano nel cui simbolo campeggia la fiamma del… -