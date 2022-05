Un Amore Senza Tempo è il titolo italiano di The Time Traveler’s Wife, dal 13 giugno su Sky la serie con Theo James e Rose Leslie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriverà in Italia come Un Amore Senza Tempo, la serie di HBO The Time Traveler’s Wife, tratta dall’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger: la storia risulterà nota a molti, visto che il libro è già trasposto nel film campione d’incassi Un Amore all’improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, ma qui è rivisitata con due nuovi interpreti. Un Amore Senza Tempo sarà in onda dal 13 giugno in esclusiva su Sky e in streaming su Now, come annunciato dal trailer italiano dello sci-fi romance HBO. Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di cinque stagioni di Doctor Who e quindi avvezzo alle storie di viaggiatori nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriverà in Italia come Un, ladi HBO The, tratta dall’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger: la storia risulterà nota a molti, visto che il libro è già trasposto nel film campione d’incassi Unall’improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, ma qui è rivisitata con due nuovi interpreti. Unsarà in onda dal 13in esclusiva su Sky e in streaming su Now, come annunciato dal trailerdello sci-fi romance HBO. Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di cinque stagioni di Doctor Who e quindi avvezzo alle storie di viaggiatori nel ...

