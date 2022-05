Ultimo: il ritorno, tra il tour negli stadi e un nuovo singolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momento d'oro per Ultimo che, dopo la collaborazione con Ed Sheeran, dà alla luce un nuovo singolo in attesa del tour negli stadi per i quali sono stati già venduti 550mila biglietti Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momento d'oro perche, dopo la collaborazione con Ed Sheeran, dà alla luce unin attesa delper i quali sono stati già venduti 550mila biglietti

Advertising

harryssvans : Se Legacies sta seriamente finendo ciò non può avvenire senza il ritorno di Klaus Mikaelson nell'ultimo episodio… - maleducatae : purtroppo io crederó in un suo possibile ritorno fino all'ultimo minuto dell'ultimo episodio - GIORGIA88552856 : RT @jascastelnovo04: Se è come quel edit su tiktok con il ritorno di josie,klaus,caroline e di tutti i mikealson io non lo supero l'ultim… - jascastelnovo04 : Se è come quel edit su tiktok con il ritorno di josie,klaus,caroline e di tutti i mikealson io non lo supero l'ul… - Matilde51865382 : RT @divanomat: quindi per l’ultimo mese di isola avremo vera e soleil come guest un po’ come fece valeria marini qualche anno fa, nota nega… -