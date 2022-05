Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | vaccino e quarantena | circolare ministero Salute

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “La vaccinazione post-esposizione (idealmente entro 4 giorni dall’esposizione)” al virus deldelle“può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli operatori sanitari, compreso il personale di laboratorio, previa attenta valutazione dei rischi e dei benefici”. E’ quanto si legge in unadeldella, che dà indicazioni su segnalazione, tracciamento dei contatti e gestione dei casi di monkeypox. “L’adozione di contromisure di tipo medico farmacologico, inclusi specifici antivirali – si spiega – può essere presa in considerazione nell’ambito di protocolli di uso sperimentale o compassionevole, in particolare per coloro che presentano sintomi gravi o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - serenel14278447 : Covid: sono 22.438 i positivi,114 le vittime nelle 24 ore - zazoomblog : Ultime Notizie – Casellati bacchetta Granato senza mascherina: “O la mette o va via” e lei lascia Aula - #Ultime… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Pioli: 'Siamo il #Milan. Dobbiamo essere protagonisti anche in Champions' - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 1.847 i positivi, 6 decessi, in discesa ricoveri e terapie intensive… -

Il Sole 24 ORE

Sono 220.101 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 269.871. Il tasso di positività è ...Adesso però andiamo a scoprire tutte lesulle probabili formazioni di Roma Feyenoord . PRONOSTICO E QUOTE Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Feyenoord in base ... Ucraina ultime notizie. Lagarde (Bce): Ue acquisti in comune l’energia. Russia rimborserà il suo ... La prima a protestare, lo scorso marzo, era stata Florence Welch. Mentre si preparava a tornare sulle scene con il nuovo album della sua band, i Florence and the Machine (il disco, “Dance fever”, è ap ...ADDIO REDDITO DI CITTADINANZA LE ULTIME NOVITÁ Ultime regioni esenti Infine nelle Marche i bonus riguardano le auto ibride che non pagano il bollo il primo anno e per i successivi cinque. In Puglia ...