Ultime Notizie – Uefa | Ceferin si ricandida Nuovo siluro alla Superlega

Aleksander Ceferin si ricandiderà per la presidenza della Uefa nel 2023. E scommette sul definitivo k.o. del progetto Superlega portato avanti da Juventus, Real Madrid e Barcellona. "Sì, ho in piano la ricandidatura per il prossimo anno e non amo particolarmente giudicare me stesso. Penso che debbano essere le varie Federazioni, i club, le Leghe a dire se ho fatto o meno un buon lavoro. Penso che tutti insieme abbiamo preso alcune decisioni importanti, e sicuramente abbiamo fatto qualche errore", dice a Sky Sport in vista delle elezioni del prossimo anno. "Abbiamo valutato male qualche persona… Penso che sia giusto dire che uno deve essere onesto, lavorare tanto, dare il massimo. alla fine, certe cose vanno bene, altre no", aggiunge Ceferin. Capitolo Superlega: ...

