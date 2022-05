Ultime Notizie – Ucraina, viceministro Istruzione: “Maturità da fine luglio per tutti, 30 sedi in 23 paesi europei” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev nonostante la guerra non rinuncia ai suoi giovani talenti ed all’esame di Maturità, il cui superamento resta indispensabile per l’accesso agli studi universitari in Ucraina, facenti parte del sistema d’Istruzione superiore Hei, Higher education institutions. Faraonica l’organizzazione: “30 le sedi distribuite in 23 paesi europei” in cui si svolgerà il test da computer certificati, sotto la supervisione di commissioni. “Lo svolgimento è programmato per tutti tra fine luglio ed agosto. Ma le date potrebbero slittare per la situazione in Ucraina”, annuncia all’Adnkronos il vice ministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina Andriy Vitrenko, fino a domani ministro facente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev nonostante la guerra non rinuncia ai suoi giovani talenti ed all’esame di, il cui superamento resta indispensabile per l’accesso agli studi universitari in, facenti parte del sistema d’superiore Hei, Higher education institutions. Faraonica l’organizzazione: “30 ledistribuite in 23” in cui si svolgerà il test da computer certificati, sotto la supervisione di commissioni. “Lo svolgimento è programmato pertraed agosto. Ma le date potrebbero slittare per la situazione in”, annuncia all’Adnkronos il vice ministro dell’e della Scienza dell’Andriy Vitrenko, fino a domani ministro facente ...

