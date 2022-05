Ultime Notizie – Ucraina, Putin firma decreto per cittadinanza russa in zone occupate (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vladimir Putin ha firmato un decreto sul conferimento semplificato della cittadinanza russa per chi risiede a Kherson e Zaporizhia, regioni dell’Ucraina occupate dalla Russia. Come si legge sul portale internet ufficiale di informazioni della Federazione russa, il nuovo decreto di Putin modifica il testo del documento che già nell’aprile 2019 aveva semplificato le procedure per ottenere la cittadinanza russa per i residenti dei distretti occupati delle regioni di Donetsk e Luhansk. In particolare, è previsto che alle domande di cittadinanza presentate dai residenti in tali territori sia data risposta entro un tempo massimo di tre mesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vladimirhato unsul conferimento semplificato dellaper chi risiede a Kherson e Zaporizhia, regioni dell’dalla Russia. Come si legge sul portale internet ufficiale di informazioni della Federazione, il nuovodimodifica il testo del documento che già nell’aprile 2019 aveva semplificato le procedure per ottenere laper i residenti dei distretti occupati delle regioni di Donetsk e Luhansk. In particolare, è previsto che alle domande dipresentate dai residenti in tali territori sia data risposta entro un tempo massimo di tre mesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

