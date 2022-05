Ultime Notizie – Sparatoria scuola Texas, Biden: “Fermare lobby armi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nella Sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, avvenuta martedì. E’ quanto riporta la Cnn citando il Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas. Il sospetto autore della strage, un 18enne identificato come Salvador Ramos, è morto. Secondo le autorità, il giovane ha inoltre fatto fuoco contro la nonna prima della Sparatoria di massa: la donna rimane ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il presidente Joe Biden, in un discorso alla nazione, ha invitato gli Stati Uniti a “trasformare il dolore collettivo in azione politica”. “Perdere un figlio è come vedersi strappare via un pezzo dell’anima”, ha detto il presidente Biden nel suo discorso invitando a pregare per le vittime e a “opporsi alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nellaalla Robb Elementary School di Uvalde, in, avvenuta martedì. E’ quanto riporta la Cnn citando il Dipartimento di pubblica sicurezza del. Il sospetto autore della strage, un 18enne identificato come Salvador Ramos, è morto. Secondo le autorità, il giovane ha inoltre fatto fuoco contro la nonna prima delladi massa: la donna rimane ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il presidente Joe, in un discorso alla nazione, ha invitato gli Stati Uniti a “trasformare il dolore collettivo in azione politica”. “Perdere un figlio è come vedersi strappare via un pezzo dell’anima”, ha detto il presidentenel suo discorso invitando a pregare per le vittime e a “opporsi alla ...

