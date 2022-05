Ultime Notizie Serie A: Lotito fa chiarezza su Milinkovic-Savic, Manolas sull’addio al Napoli, Ibra si opera e rinnova (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12.15 – Il futuro di Ibra – operazione e poi rinnovo, queste potrebbero essere le prossime tappe dello svedese che si è laureato campione d’Italia con il Milan. Le condizioni 11.00 – Parla Manolas – Il difensore svela alcuni retroscena sul suo addio al Napoli: «Chiedete a De Laurentiis, ci sono stati dei problemi». Le dichiarazioni 9.45 – Investitori a Cagliari – Un gruppo di statunitensi è in visita in Sardegna, la questione club può entrare nel vivo nei prossimi giorni. La notizia 8.30 – Addio a Milinkovic-Savic? – «Il prezzo c’è quando un giocatore è in vendita, lui non lo è»: così il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12.15 – Il futuro dizione e poi rinnovo, queste potrebbero essere le prossime tappe dello svedese che si è laureato campione d’Italia con il Milan. Le condizioni 11.00 – Parla– Il difensore svela alcuni retroscena sul suo addio al: «Chiedete a De Laurentiis, ci sono stati dei problemi». Le dichiarazioni 9.45 – Investitori a Cagliari – Un gruppo di statunitensi è in visita in Sardegna, la questione club può entrare nel vivo nei prossimi giorni. La notizia 8.30 – Addio a? – «Il prezzo c’è quando un giocatore è in vendita, lui non lo è»: così il ...

