Ultime Notizie – Russia: "Corridoio umanitario grano con revoca sanzioni" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mosca è disposta a consentire l'uscita di mercantili carichi di generi alimentari dall'Ucraina, a patto di una parziale revoca delle sanzioni. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, citato dall'Interfax. "Abbiamo ripetutamente affermato su questo punto che una soluzione al problema alimentare richiede un approccio completo, ivi compresa la revoca delle sanzioni che sono state imposte sulle esportazioni e le transazioni finanziarie russe"."E richiede altresì lo sminamento da parte ucraina di tutti i porti dove siano ancorate navi. La Russia è pronta ad assicurare il passaggio umanitario, cosa che fa ogni giorno", ha aggiunto. Secondo quanto confermano dei documenti dell'intelligence Usa, ottenuti da Washington Post e Cnn, la Marina russa ora ...

