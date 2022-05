Ultime Notizie – Orlando: “Allo studio tutele per lavoratori digitali” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Intervenire tempestivamente sull’introduzione di norme a tutela lavoratori digitali. Il nostro governo sta sviluppando a livello europeo un’iniziativa per la definizione di regole più giuste per i lavoratori digitali e per fare in modo che l’Italia sia espressione di una avanguardia nel riconoscimento delle tutele e dei diritti per questi lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo al Senato al convegno ‘Salute e sicurezza dei lavoratori in un mondo del lavoro in continua evoluzione’. “Impegno che oggi posso condividere con l’operato di questa commissione” ha aggiunto riferendosi al testo del ddl presentato da Gianclaudio Bressa e il suo ddl che è “attualmente all’attenzione del Dagl e che collima con questa proposta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Intervenire tempestivamente sull’introduzione di norme a tutela. Il nostro governo sta sviluppando a livello europeo un’iniziativa per la definizione di regole più giuste per ie per fare in modo che l’Italia sia espressione di una avanguardia nel riconoscimento dellee dei diritti per questi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andreaintervenendo al Senato al convegno ‘Salute e sicurezza deiin un mondo del lavoro in continua evoluzione’. “Impegno che oggi posso condividere con l’operato di questa commissione” ha aggiunto riferendosi al testo del ddl presentato da Gianclaudio Bressa e il suo ddl che è “attualmente all’attenzione del Dagl e che collima con questa proposta ...

