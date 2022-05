Ultime Notizie – M5S, tesoriere posta foto di Draghi al guinzaglio di Biden (Di mercoledì 25 maggio 2022) La testa del premier Mario Draghi raffigurata sul corpo della lupa capitolina – tenuta al guinzaglio dal presidente Usa Joe Biden – che allatta Romolo e Remo: sulle mammelle la scritta “Liquid gas”. E’ l’immagine postata su Instagram da Claudio Cominardi, deputato e tesoriere del Movimento 5 Stelle nonché uomo di fiducia di Beppe Grillo. Il fotomontaggio sta facendo il giro delle chat interne al M5S. “E’ molto grave, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con Draghi”, attacca un parlamentare stellato parlando con l’Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) La testa del premier Marioraffigurata sul corpo della lupa capitolina – tenuta aldal presidente Usa Joe– che allatta Romolo e Remo: sulle mammelle la scritta “Liquid gas”. E’ l’immagineta su Instagram da Claudio Cominardi, deputato edel Movimento 5 Stelle nonché uomo di fiducia di Beppe Grillo. Ilmontaggio sta facendo il giro delle chat interne al M5S. “E’ molto grave, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con”, attacca un parlamentare stellato parlando con l’Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ilFattoMolfetta : AMMINISTRATIVE, DE MAGISTRIS E ACERBO A MOLFETTA PER GIOVANNI INFANTE - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Manolas: “Saremmo arrivati in finale anche in Champions se ci fosse stato il Var” - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +1.762 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 9 i decessi, in calo i ricoveri nelle aree mediche #ANSA - news24_inter : Il punto su #Bremer e #Asllani ?? -