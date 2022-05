Ultime Notizie – Letta ricorda Berlinguer | “Uomo di parte che ha avuto il rispetto di tutti”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ho sempre guardato acon una attenzione particolare per il suo carisma e, negli anni in cui ero giovanissimo, il momento incredibile della sua morte sul campo, dei funerali, fu un momento che unì l’Italia”. Enricohato la figura di Enricoin occasione del centenario della nascita del segretario del Pci. “diquale è stato, e che, ma che appartiene a tutta l’Italia. Haildi, lo ha applicato questo, anche perchè effettivamente lui ha rappresentato la complessità di una storia italiana di cuioggi gli rendiamo onore”, ha spiegato il segretario del Pd intervenendo a Videolina. “Personalmente, al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - DM_Deluca : RT @DomaniGiornale: Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev, 4 ucraini su 5 sono contrari ad ogn… - DomaniGiornale : Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev, 4 ucraini su 5 sono contrari ad… - cn1926it : Da Udine: “#Deulofeu lascerà il club, #Napoli ipotesi concreta” - RossanaGiannan2 : RT @sole24ore: ?? Per l'Intelligence di Kiev “i russi hanno il pieno controllo del mar d'Azov”, mentre l'ambasciatore di Lugansk in Russia,… -

Il Sole 24 ORE

Ma nel corso dellepuntata è successo qualcosa che ha mandato letteralmente in ansia i suoi ... Ma in queste ore sono circolate nuovesul suo conto che hanno gettato una certa apprensione.Bernardeschi - Napoli Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleI nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 192 su 1.506 tamponi, tasso di positività al 12,5% Il bollettino covid19 dell'azienda sanitaria trentina registra un nuovo decesso, un ...Gli Stati Uniti si giocano l'ultima, importante, carta per spingere la Russia al default sul debito estero, vale a dire all'impossibilità di onorarlo. Martedì 24 maggio il Dipartimento del Tesoro ha ...