Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | ultime news oggi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Latraentra nel 4° mese, con l’offensiva di Mosca che avanza verso Severodonetsk, dove si registrano pesanti combattimenti. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk Serhiy Haidai, ha reso noto che sei persone sono morte a causa dei bombardamenti russi e altre otto sono rimaste ferite. La maggior parte delle vittime si registrano vicino ai rifugi antiaerei. “I russi stanno picchiano la folla – ha detto ancora – Sì, sanno che nell’impianto chimico Azot di Severodonetsk sono stati allestiti rifugi antiaerei e lì stanno bombardando. Ieri hanno ucciso quattro locali, altri tre sono stati ricoverati in ospedale. Il nemico sa anche quali scuole hanno un rifugio e una donna è stata ferita vicino a una delle istituzioni educative”. Diverse esplosioni sono state segnalate alle prime ore di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: calano ricoveri e intensive, tasso di positività 11,1%. Tre milioni di persone con “feb… - TuttoASRoma : Pellegrini può battere Di Bartolomei e anche Totti - junews24com : Calciomercato Juve, Allegri fa i nomi: vuole loro per rinforzare la rosa! - - scoppol : Grande onesta e lucidità da parte della Vestager. Ucraina ultime notizie. Consigliere sindaco Mariupol: almeno 22m… -

Il Sussidiario.net

Gli avevano rubato con destrezza una collana a cui teneva molto e nel tentativo di cercare la donna che gliel'aveva sottratta è caduto battendo la testa ed è morto qualche giorno dopo in ospedale. È ...Nelle24 ore, nove attacchi da parte di invasori russi sono stati respinti a Donetsk e Luhansk " 08:00 25/05 Media locali parlano di esplosioni a Zaporizhzhia Esplosioni a Zaporizhzhia , città ... Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, sparatoria in scuola Texas: 21 morti, 19 bambini Via libera dal governo britannico alla cessione del Chelsea. Lo riporta la Bloomberg citando alcune fonti. La decisione, attesa nelle ultime ore, permetterà così il passaggio del club londinese al ...Ha usato aerei d’assalto e dell’esercito nelle aree di Kamyanka, Avdiivka e Novomykhailivka. Nelle ultime 24 ore, nove attacchi da parte di invasori russi sono stati respinti a Donetsk e Luhansk, tre ...