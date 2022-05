Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Buitrago vince 17esima tappa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiago Buitrago vince la 17/a tappa del Giro d’Italia, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km. Il colombiano della Bahrain Victorious si impone in solitaria con 35? di vantaggio sull’olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). L’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz resta in maglia rosa. Domani 18/a frazione, con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso dopo 156 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiagola 17/adel, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km. Il colombiano della Bahrain Victorious si impone in solitaria con 35? di vantaggio sull’olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). L’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz resta in maglia rosa. Domani 18/a frazione, con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso dopo 156 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: #strade #viabilità #infrastrutture le risorse per la #fresilia spostate verso altri interventi per le aree interne #IoSeg… - VesuvioLive : L’Amerigo Vespucci regala spettacolo: la nave più bella del mondo è nel Golfo di Napoli - zazoomblog : Ultime Notizie – Gorno Tempini: “Cdp attiva e impegnata per il territorio” - #Ultime #Notizie #Gorno #Tempini: - serenel14278447 : Covid: sono 22.438 i positivi,114 le vittime nelle 24 ore -